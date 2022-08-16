Президент Грузии выразила соболезнования в связи с трагическим взрывом в Ереване

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с трагическим взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».

«Я глубоко опечалена ошеломлящим взрывом, произошедшим в Ереване. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также желаю сил и выдержки спасателям. Я вместе армянским народом», - как передает «Арменпресс», написала президент Грузии в своем микроблоге в Twitter.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, есть без вести пропавшие.