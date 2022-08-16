Поступил сигнал о взрывных устройствах, установленных на станциях метрополитена: пассажирские перевозки прекращены

16-го августа в 10:05 в Национальный центр кризисного управления поступил звонок, что на станциях Ереванского метрополитена установлены взрывные устройства. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил метрополитен.

«На место происшествия выехали кинологическая группа Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил СС МЧС и инженерно-саперный отряд Коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

На данный момент пассажирские перевозки в метрополитене временно приостановлены.

Приносим извинения за причиненные неудобства»,- говорится в сообщении метрополитена.