Politico: ответ Ирана на предложения ЕС по ядерной сделке сосредоточен на вопросе санкций

Ответ Ирана на предложения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), направленный в понедельник Евросоюзу, сосредоточен на вопросе санкций и экономических гарантиях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По словам западного представителя, ответ "в основном сосредоточен на нерешенных вопросах, связанных с санкциями, и гарантиях по экономическому взаимодействию". От также сообщил, что в ответе "нет дальнейших требований" относительно расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении происхождения ядерного материала, следы которого были обнаружены на ряде объектов за последние годы. Издание напоминает, что Тегеран ранее настаивал на окончательном закрытии расследования.

Газета The Wall Street Journal 11 августа сообщила, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с исламской республикой. Согласно этой информации, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила.