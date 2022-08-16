В ЕС заявили, что продолжат поставки оружия Украине, пока в этом будет необходимость

Европейский союз намерен продолжать помощь Киеву в сфере вооружений, пока он будет в этом нуждаться. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник в эфире французской радиостанции France Info еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы продолжим военные поставки на Украину, пока она будет в этом нуждаться, - сказал он. - Мы намерены предоставлять вооружения, но также и средства для гражданской обороны".

Одновременно еврокомиссар отметил, что ЕС должен расширить производство вооружений для собственных нужд. "С учетом развития геополитической ситуации нам надо укреплять нашу автономию, в том числе в сфере обороны", - считает он.

По словам Бретона, Европа будет "впервые так массивно инвестировать в разработку вооружений". "На помощь странам ЕС на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ для создания новых танков, беспилотников и кораблей будет выделено 7 млрд евро", - подчеркнул он.

"Мы уже ведем эти работы вместе, а теперь планируем также совместно осуществлять закупки военной техники", - отметил еврокомиссар.