Пропавшая гражданка РФ жива: во время взрыва ее не было на территории торгового центра «Сурмалу»

Пропавшая гражданка России Люба Грибова в момент взрыва не находилась на территории торгового центра «Сурмалу». Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

«Гражданка Российской Федерации жива и здорова, в момент взрыва она не была в ТЦ. Членам семьи показалось, что она в «Сурмалу», потому что от нее не было вестей. Исходя из этого, они оповестили нас, и мы внесли ее имя в список пропавших. Данная гражданка уже связалась со своими родными и сообщила, что ее там не было», - сказал Айк Костанян.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу», расположенном по адресу Аршакуняц 15, произошел взрыв с возгоранием, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание центра. Среди имен пропавших было и имя гражданки РФ Любы Грибовой.