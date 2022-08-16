Вход в обрушившееся здание ТЦ «Сурмалу» опасен для спасателей: заместитель министра по ЧС

Опасности нового взрыва в ТЦ «Сурмалу» нет. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Амбарян.

На вопрос, есть ли внутри огнеопасные вещества, Амбарян ответил, что на данный момент они при помощи видеонаблюдения, пытаются выяснить - какие вещества есть внутри.

«В здание нельзя войти, потому что это опасно для спасателей. Мы продолжим видеонаблюдение, чтобы выяснить, остались ли какие-либо горючие материалы или нет», - сказал Амбарян.

Он отметил, что надежда на то, что им удастся найти в завалах выживших людей, постепенно угасает.

«Кроме охлаждения здания и видеонаблюдения, никаких действий на данный момент не предпринимается. Нам с другими ведомствами нужно разработать план, и понять, что делать с оставшейся частью здания. Но до этого МЧС по всему фронту будет вести поисково-спасательные работы», - сказал Амбарян.

По словам замминистра по ЧС, позиция такова, пока не будут найдены все пропавшие люди, здание «Сурмалу» сносить не будут.