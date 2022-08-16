Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине

Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе российской специальной военной операции, как передает Арменпресс, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие российских военнослужащих с ООН и МККК, отметил Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество", - сказал глава российского военного ведомства.

"В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - добавил Шойгу.