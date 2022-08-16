Путин заявил, что Запад стремится распространить аналогичную НАТО модель на АТР

Коллективный Запад пытается распространить аналогичную НАТО блоковую модель на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие", - сказал он.

"Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира, - подчеркнул Путин. - Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении".

Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS в сентябре прошлого года. В рамках трехстороннего соглашения Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году. Речь идет также об оснащении австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Члены AUKUS позже объявили о намерении сотрудничать в разработке гиперзвуковых боевых систем.