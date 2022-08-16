Работа Ереванского метрополитена восстановлена
15:05, 16 Август 2022
В результате осмотра мест, где могли быть заложены взрывные устройства, проведенного кинологическими и саперными группами Министерства по ЧС и Полиции, на 10 станциях Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна, взрывных устройств не обнаружено. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Ереванского метрополитена.
С 15:00 работа метро была восстановлена.«За доставленные неудобства приносим пассажирам свои извинения», - говорится в сообщении метрополитена.
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