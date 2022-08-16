Патриарх Кирилл направил Премьер-министру Армении и Католикосу всех армян телеграммы соболезнования

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну и Католикосу всех армян Гарегину II в связи с трагическим инцидентом, произошедшим 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Патриарха Московского и всея Руси.

Как сообщает patriarchia.ru, в телеграмме соболезнования премьер-министру Николу Пашиняну духовный лидер России написал, что он глубоко опечален вестью о трагедии, случившейся в ереванском торговом центре, тем, что в результате пожара и обрушения здания есть много жертв и пострадавших.

«Я сочувствую братскому народу Армении и прошу передать искренние соболезнования всем, кого коснулась эта страшная трагедия, особенно тем, кто потерял своих родных и близких. Хочу заверить Вас, что Русская Православная Церковь в лице духовенства и мирян Ереванской Армянской епархии готова оказать моральную поддержку всем, кто в ней нуждается. Да примет Всеблагой Господь с милостью души усопших, утешит скорбящих и подарит скорейшее выздоровление пострадавшим», - говорится в соболезновании Святейшего Патриарха Кирилла.

Патриарх Московский и всея Руси также направил братское послание Католикосу всех армян Гарегину II, выразив искренние соболезнования всему армянскому народу в связи с происшедшим и выразив надежду, что Милосерднейший Творец дарует покой душам погибших, скорейшее выздоровление раненым и утешенье скорбящим.