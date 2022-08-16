Евросоюз увеличил на 6% выбросы парниковых газов в первом квартале 2022 года

Евросоюз в первом квартале текущего года увеличил на 6% выбросы парниковых газов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат".

"В первом квартале 2022 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС составили 1,029 миллиарда тонн эквивалента CO2, что на 7% и 6% больше, чем за тот же период в 2020 и 2021 годах", - говорится в заявлении агентства.

При этом "Евростат" подчеркивает, что объем выбросов парниковых газов в 2019 году, то есть до начала пандемии коронавируса, был ниже.

Ранее Еврокомиссия предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.