Посольство Мексики выразило соболезнования правительству и народу Армении

Посольство Мексики в Армении (резиденция в Москве) выразило соболезнования правительству и народу Республики Армения в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу» в Ереване.

«Посольство Мексики выражает искренние соболезнования народу и правительству Армении, а также семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате взрыва на территории торгового центра “Сурмалу”», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении посольства Мексики в Twitter.

Напомним, что 14-го августа в 13:23 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. В результате взрыва и вспыхнувшего пожара погибли 16 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.