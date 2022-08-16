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Пропавшими без вести на территории торгового центра «Сурмалу» считаются 3 человека

Пропавшими без вести на территории торгового центра «Сурмалу» считаются 3 человека

По состоянию на 17:00, 16 августа, на территории торгового центра «Сурмалу» пропавшими без вести считаются 3 человека, 16 человек погибли. Личность одного из погибших не установлена.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что 14-го августа в 13:23 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.


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