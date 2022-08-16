Египет выразил соболезнования в связи со взрывом в Ереване

Арабская Республика Египет выражает искренние соболезнования Республике Армения в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре Еревана, в результате которого погибли и получили ранения десятки граждан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Египта.

«Египет выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в то же время подтверждает свою поддержку дружественной Армении в дни этого трагического инцидента», - говорится в сообщении.

Напомним, что 14-го августа в 13:23 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. В результате взрыва и возникшего пожара погибли 16 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.