Министр здравоохранения представила подробности о состоянии здоровья пострадавших вследствие взрыва в «Сурмалу»

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян посетила медицинские учреждения и пообщалась с гражданами, пострадавшими в результате взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Как сообщает Арменпресс, об этом министр написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Посетила пострадавших при взрыве наших граждан, находящихся на лечении в медицинских центрах, пообщалась с ними, услышала от них болезненные подробности произошедшего.

Состояние здоровья всех оценивается как удовлетворительное.

Наша профессиональная команда делает все, чтобы пострадавшие выздоровели и как можно скорее вернулись домой», — отметила министр.

Напомним, что 14-го августа в 13:23 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. В результате взрыва и возникшего пожара погибли 16 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.