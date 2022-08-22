STARMUS V: О лунной пыли, альтернативах планете Земля и о том, как фестиваль пришел в Армению?

Кульминацией космической гонки, начавшейся во второй половине XX века между Соединенными Штатами и Советским Союзом, была высадка человека на Луну, которая стала реальностью благодаря программе НАСА «Аполлон». Однако, «Аполлон-17» 1972 года стал последней лунной миссией с участием человека, после чего человек непосредственно присутствовал лишь в околоорбитной зоне.

В XXI веке человечество вновь устремило взоры к Луне и к Марсу, пробуждая свои давние мечты колонизировать их и сделать человечество межпланетным видом. Именно для обсуждения вопросов и препятствий на пути реализации таких мечтаний, путей их решений в пятый раз в швейцарском Цюрихе был созван фестиваль науки и музыки STARMUS. В преддверии шестого фестиваля STARMUS, который пройдет в Армении, «Арменпресс» представляет важнейшие эпизоды и интересные выступления на STARMUS V и, самое главное, расскажет, как случилось, что фестиваль пришел в Армению.

STARMUS V: «Гигантский прыжок»: Дань миссии «Аполлона»

Пятый фестиваль STARMUS прошел в июне 2019 года в Цюрихе, Швейцария. В том году фестиваль был посвящен первым шагам человечества на Луне и миссии «Аполлона», направленной на исследование спутника Земли. Названием STARMUS V стали первые слова, произнесенные на Луне Нилом Армстронгом, первым человеком, ступившим на Луну: «Гигантский прыжок». Среди участников фестиваля были известные астронавты, побывавшие на луне и космонавты, более 50 известных ученых, нобелевских лауреатов, инженеров и артистов.

STARMUS V открылся феерическим выступлением композитора - оскароносца Ханса Циммера, посвященного миссии «Аполлона». Отличился STARMUS V и тем, что в его мероприятиях принял участие и президент Республики Армения.

Президент Армении, физик по специальности, на сцене STARMUS V

В STARMUS V, проходящем в Цюрихе, принял участие четвертый президент Армении, Армен Саркисян. Примечательно, что он был первым президентом в мире, который посетил мероприятия этого фестиваля, направленного на популяризацию науки, и даже выступил на нем с речью.

На открытии STARMUS V основатель фестиваля Гарик Исраелян пригласил на сцену президента Армении, который с приветствием обратился к зрителям.

Говоря о причинах, по которым он находится на сцене STARMUS, Армен Саркисян отметил: «Во первых - это мечта, а Гарик - мечтатель. Он придумывает сумасшедшие вещи и превращает их в реальность. У каждого из нас есть мечта. Я расскажу вам о маленьком мальчике, родившемся в Советском Союзе, в Армении, который мечтал стать космонавтом. Когда ему было 10 лет, он даже получил приз за красивый рисунок космонавта на Луне. Это был далекий 1963 год. И эта мечта до сих пор со мной... ».

Второй причиной президент назвал идею - STARMUS и Армения. «Я приглашаю Вас приехать и шестой фестиваль STARMUS провести в Армении. Буду очень рад увидеть всех вас, ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов, космонавтов, артистов и музыкантов в Армении. Почему Армения? Потому что это - одна из древнейших цивилизаций мира. Я с большой радостью покажу вам 2800-летний Ереван, Мецамор, где еще во времена существования государства Урарту была построена обсерватория... Армяне 4 500 лет назад смотрели на звезды и записывали данные на камнях».

Выступление президента Армена Саркисяна на сцене STARMUS

Спустя несколько месяцев предложение Армена Саркисяна официально было принято, и по решению Совета директоров фестиваля STARMUS VI переместился в Армению.

Чтобы попасть на Марс, нужно колонизировать Луну



Одним из центральных спикеров фестиваля, несомненно, был Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, астронавт Аполлона-11, чье выступление называлось «Вперед к Луне/ Forward to the Moon». 89-летний астронавт посвятил свое выступление лунной программе НАСА «Артемида». Согласно этой программе к 2024 году планируется отправить на Луну астронавта, в том числе первую женщину-астронавта. Если проект будет реализован, астронавты Артемиды ступят туда, где человечество еще не бывало, на Южный полюс Луны. Олдрин отметил, что долгосрочная цель программы - полет на Марс.

Базз Олдрин рассказывает о перспективах возобновления пилотируемых полетов на Луну

Астронавт рассказал, что однажды физик-теоретик Стивен Хокинг, участник предыдущих фестивалей STARMUS, скончавшийся в 2018 году, сказал ему, что людям, прежде чем отправиться на Марс, придется утвердиться на Луне. «Я был в его кабинете и говорил ему, что очень хочу чтобы, между Землей и Марсом был совершен непрерывный полет. На что он своим компьютерным голосом ответил: «Сначала колонизируйте Марс». И я понял, что нам нужно сделать еще так много, прежде чем мы сможем отправить людей на Марс. И Луна - лучшее место для этого. Я надеюсь, что мы сможем сделать это с международными партнерами», - сказал Олдрин.

Остерегайтесь лунной пыли!

Будущим «посетителям» Луны нужно остерегаться лунной пыли, которая может вызвать аллергическую реакцию. Такое заявление сделал Харрисон Джек Шмитт, астронавт последней пилотируемой миссии на Луну «Аполлон-17». Шмитт, геолог, отвечал за сбор образцов почвы (реголита) с Луны во время миссии в декабре 1972 года. Среди собранных им образцов был троктолит (Troctolite) 76535, элемент, который НАСА назвала «самым интересным образцом, когда-либо доставленным с Луны».

Харрисон Шмитт рассказал, что во время работ, проводившихся на поверхности Луны, лунная пыль попала на их скафандры, обувь и инструменты. И его и другого астронавта, Юджина Сернана, последнего побывавшего на Луне. И когда они сняли скафандры, заметили аллергическую реакцию.

«После первого же вдоха этой пыли у меня появилась аллергическая реакция, отекла носоглотка, даже изменился голос. Эти признаки постепенно стали ослабевать. «В четвертый раз, когда я вдохнул лунную пыль, я почти ничего не почувствовал», - рассказал собравшимся 84-летний астронавт. Шмитт отметил, что необходимы исследования, чтобы понять, что произойдет, если люди будут постоянно подвергаться воздействию лунной пыли. Он говорил и о перспективах выращивания на Луне овощей.

Экзопланеты - возможная альтернатива Земле

В последний день фестиваля профессор астрономии Натали Баталья (Natalie Batalha)прочитала интересную лекцию, посвященную экзопланетам. Это планеты, не входящие в Солнечную систему, вращающиеся вокруг других звезд или вовсе не имеющие своих звезд.

Во-первых, Баталья рассказала о возможности обнаружения этих планет на больших расстояниях от Солнечной системы (метод Доплера, транзитная фотометрия и т. д.). Естественно, что развитие новейших технологий значительно расширило и возможности астрономии. Если до 2009 года технологии позволили открыть 400 экзопланет, то после 2009 года благодаря телескопу Кеплера количество открытых экзопланет, по словам Натали Баталья, составило более 4 000.

Натали Баталья рассказывает об открытиях экзопланет, происходящих сегодня

Астроном подчеркнула, что разнообразие планет нашей Галактики в несколько раз превышает разнообразие планет Солнечной системы. Она говорила о планетах, очень близких к звездам, скорее всего, покрытых светящимися океанами расплавленного материала, о планетах, находящихся в процессе формирования, о кометах с «хвостами» и так далее.

Натали Баталья представили и другой интересный факт. Благодаря современным телескопам в Галактике были обнаружены такие планеты, аналогов которым нет в нашей Солнечной системе. Вокруг нашего Солнца вращаются в основном большие и не очень крупные планеты, а большинство планет, обнаруженных в галактике, имеют средние размеры.

В своем выступлении она сделала очень смелое заявление, что ближайшая и потенциально обитаемая планета к Земле находится на расстоянии 10 лунных лет.

Впервые в рамках фестиваля была вручена премия Lifetime Achievement Award

На фестивале в Цюрихе, уже в третий раз были вручены медали Стивена Хокинга. Они вручаются по трем номинациям, людям, популяризирующим науку.

В области музыки медаль за популяризацию науки получил музыкант, композитор Брайан Ино, в категории кино - Тодд Миллер, режиссер нового документального фильма «Аполлон-11».

Основатель SpaceX Илон Маск, который присоединился к церемонии награждения по видеосвязи из Космического центра Кеннеди, где готовилась к старту ракеты Falcon Heavy, получил медаль в области науки за «значительный вклад, внесенный в подготовку космических путешествия». Награду объявил легендарный гитарист Queen Брайан Мэй, соучредитель фестиваля STARMUS, который отметил, что Маск «Сделал первые твердые шаги к космическим путешествиям и к колонизации других миров частными компаниями. Он заставил людей снова поверить в мир инноваций и открытия Вселенной, он вдохновил целое новое поколение смотреть на звезды», - сказал Брайан Мэй.

Илон Маск благодарит за награду в прямой видеосвязи

На фестивале 2019 года впервые была вручена медаль Стивена Хокинга за достижения в течение жизни (Lifetime Achievement Award). Ее получил Базз Олдрин за то, что «вошёл в историю, посадив устройство, созданное человеком в другом мире и прощелся по Луне». Отмечалось, что он единственный астронавт миссии «Аполлон», на счету которого более 1 000 лекций, и все они вдохновляли новое поколение на занятия космонавтикой и открытие новых миров.

STARMUS едет в Армению

В июле 2020 года официально было объявлено, что шестой фестиваль STARMUS пройдет в Армении.

Через две недели, с 5 по 10 сентября, Армения впервые в истории примет около пяти десятков космонавтов, всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской премии, мировых звезд музыки и искусства. STARMUS VI посвящен 50-летию первой высадки на Марс космической станции «Марс-3». Он пройдет под названием: «STARMUS VI. 50 лет на Марсе».

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