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Крайне важно, чтобы мировое сообщество заставило Азербайджан отказаться отполитики этнической чистки Арцаха. ЗПЧ

Крайне важно, чтобы мировое сообщество заставило Азербайджан отказаться отполитики этнической чистки Арцаха. ЗПЧ

Крайне важно, чтобы международное сообщество осознало остроту гуманитарных проблем в поствоенном Арцахе и заставило Азербайджан отказаться от агрессивного поведения и политики этнической чистки армян Арцаха, что ведет к дальнейшему осложнению и без того тяжелой гуманитарной ситуации.

Как передает Арменпресс, об этом заявил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян в своем послании к Всемирному дню гуманизма, которое отмечается 19 августа.

«Всемирный день гуманитарной помощи – это напоминание о том, что мы должны действовать для облегчения страданий человека, независимо от его происхождения, вероисповедания и других обстоятельств. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи объединяет партнеров из всей гуманитарной системы, чтобы выступать за выживание, благополучие и достоинство людей, пострадавших от кризисов.

В результате войны, начавшейся 27 сентября 2020 года против Республики Арцах (Нагорный Карабах), в стране разгорелась беспрецедентная ситуация гуманитарного кризиса: тысячи жертв и инвалидов, среди которых мирные жители и дети, около 40 000 вынужденных переселенцев, военнопленных, которые до сих пор незаконно содержатся в Азербайджане в неизвестных условиях. За этой статистикой стоят отдельные лица, семьи, жизнь которых подорвана, а судьба совершенно неясна.

Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года остановило активную фазу боевых действий, но привело к новым серьезным нарушениям безопасности и грубым нарушениям прав человека со стороны Азербайджана, таким как захват гражданских лиц в заложники и угрозы им, убийства гражданских лиц (по-прежнему безнаказанные), преднамеренные нарушения гражданской инфраструктуры, вызывающие серьезные гуманитарные последствия, запугивание арцахцев различными методами и систематические нарушения режима прекращения огня. Все это сопровождалось ненавистью к армянам со стороны президента Азербайджана в его публичных выступлениях и выступлениях на государственном уровне.

В связи с непризнанным статусом Республики Арцах ООН и другие международные организации не имеют присутствия в Арцахе для наблюдения за случаями нарушения режима прекращения огня, для фиксирования нарушений международного права или для оказания гуманитарной помощи. Хотя Арцаху была оказана определенная поддержка со стороны различных лиц и организаций, ряд обращений к ключевым международным гуманитарным организациям, к сожалению, все еще в воздухе.

Крайне важно, чтобы международное сообщество осознало остроту гуманитарных проблем в поствоенном Арцахе и заставило Азербайджан отказаться от агрессивного поведения и политики этнической чистки армян Арцаха, что ведет к дальнейшему осложнению и без того тяжелой гуманитарной ситуации.

В этот день я благодарю всех, кто поддержал народ Арцаха в преодолении существующих гуманитарных проблем, и хочу еще раз призвать все международные организации гуманитарной системы мобилизовать свою волю и ресурсы для облегчения страданий народа Арцаха. ООН и другие организации с гуманитарным мандатом играют большую роль и ответственность в повышении осведомленности международного сообщества и принятии мер по этим вопросам», - говорится в  послании.


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