Слухи о причастности Хачатура Сукиасяна ковзрыву в «Сурмалу»- наглая ложь. Пресс- секретарь «Сил Груп»

Представитель «Сил Груп» Анна Мкртчян прокомментировала материалы в социальных сетях, а также в некоторых СМИ после взрыва в ТЦ «Сурмалу» 14 августа, согласно которым взрыв в ТЦ организовал депутат Хачатур Сукиасян и члены его семьи.

На своей официальной странице в Facebook Анна Мкртчян заявила, что все это делается в политических целях и с особыми указаниями, чтобы внушить ненависть к Сукиасянам и опорочить их доброе имя.

«Поскольку вышеуказанная информация, помимо того, что является откровенной ложью, содержит еще и признаки явного преступления, нашу семью ложно обвиняют в совершении тяжкого преступления, рассчитываем, что правоохранительные органы найдут и привлекут виновных к ответственности, предотвратив повторение такого подлого поступка в отношении нашей семьи или других людей в будущем», - как сообщает Арменпресс, написала она, выразив соболезнование родным и близким погибших.