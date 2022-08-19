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Натерритории «Сурмалу» несоответствий установленным нормам качества питьевой воды не обнаружено

Натерритории «Сурмалу» несоответствий установленным нормам качества питьевой воды не обнаружено

С 17 августа Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава проводит забор проб питьевой воды с территории, прилегающей к торговому центру «Сурмалу» в административном районе Кентрон— с целью проведения лабораторных исследований на качество.

Как передает Арменпресс, показатели исследованных проб (микробиологические, санитарно-химические, остаточный хлор), несоответствий установленным в РА нормам не обнаружено.

«Следует отметить, что ежедневный мониторинг продолжается», — информирует Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.


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