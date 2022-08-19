Фильм «За порогом» примет участие в МФ короткометражных фильмов в Линце

Фильм «За порогом», снятый при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и финансируемый Национальным киноцентром Армении, примет участие в Международном фестивале короткометражных фильмов Линца в Австрии (в международной секции).

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, режиссер, сценарист и продюсер фильма – Ангине Исанянс, оператор – Андраник Саакян.

«Этот короткометражный фильм — социальная драма на тему нарушенных прав женщин», — говорится в сообщении.

Цель Международного фестиваля короткометражных фильмов в Линце — поддержать молодых талантливых кинематографистов, предоставив им возможность представить свои работы в профессиональной среде.