Юные боксеры завоевали 6 медалей на чемпионате Европы

Армянские боксеры завоевали 6 медалей на юношеском чемпионате Европы в Турции.

Как передает Арменпресс, на прошедшем в Эрзуруме чемпионате титул чемпионов Европы завоевали Амест Африкян (42 кг) и Самвел Сирамаргян (66 кг). Бронзовые медали чемпионата Европы завоевали также Ваграм Довлатбекян (40 кг), Тигран Овсепян (50 кг), Ален Степанян (57 кг) и Айк Каграманян (75 кг).

«Армянский бокс творит историю. Впервые в честь армянских боксеров в Турции звучит гимн Армении. Я уверен, что наша команда могла бы сделать больше, но, понимая, в какой именно стране мы находимся и как мешают лишние эмоции и напряжение, этот результат также является удовлетворительным. Этих молодых людей ждет великое будущее», - так прокомментировал выступления армянских боксеров президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян.

Армению на юношеском чемпионате Европы представляли 15 юношей и 5 девушек.