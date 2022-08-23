Супруга премьер-министра РА Анна Акопян в Арагацотнской области посетила крепость Даштадема. Руководитель археологической экспедиции крепости Астхик Бабаджанян представила Анне Акопян историю крепости, подчеркнув, что она является одним из исключительных историко-культурных памятников Армении.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса супруги премьер-министра Армении Анны Акопян.

«Крепость Даштадем входила в систему укреплений Ани, является одной из ее узловых точек и строилась по тому же принципу, что и стены города Ани. Основание замка датируется 12 веком. Замок был одним из административных центров правящего рода Закарянов.

В ходе экскурсии с супругой премьер-министра Бабаджанян также рассказал об археологических раскопках и реставрационных работах, проводимых в замке. По его словам, в 2015 году на средства Фонда сохранения культурных ценностей посольства США был реализован проект, в рамках которого в результате масштабных раскопок была открыиа внутренняя стена с ее 11 полукруглыми башнями, ворота и еще одно монументальное сооружение, которое также относят к периоду правления Закарянов», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, представитель администрации Арагацотнской области пригласил Анну Акопян принять участие в культурном фестивале «Зарк Фест», который состоится 24 сентября в замке Даштадем. В рамках фестиваля будет рассмотрен образ жизни, а также культура жителей, проживающих в регионе, будут представлены песни и танцы.

Отмечается, что Анна Акопян провела краткую встречу с членами тали́нской фракции «Мой шаг» в общине Даштадем и поинтересовалась проблемами в общине.