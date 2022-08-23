СК РФ не исключает, что причастными к убийству Дарьи Дугиной могут быть и другие лица
20:18, 23 Август 2022
Следственный комитет РФ не исключает причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной других лиц, кроме украинки Натальи Вовк.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственный комитет РФ .
"Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят обыски в квартире, которую снимала Вовк, а также в арендованном ею гараже.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм