Из Бердзора, Агавно и Неркин Сусса вывезено 46 памятников истории и культуры

Завершена эвакуация памятников монументального искусства из общин Бердзор, Агавно и Неркин Сус.

Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян, уточнив, что всего из трех населенных пунктов вывезено около 46 памятников монументального искусства и книжный фонд Бердзорской городской библиотеки, которые перемещены в намеченное место.

«Вывезены хачкары, памятники, мемориальные доски, которые посвящены национальным героям, Геноциду армян и различным памятным событиям», - уточнил замминистра, выразив убеждение, что если бы они остались на своих местах, то были бы подвергнуты азербайджанскому вандализму.

«В настоящее время мы обсуждаем несколько вариантов размещения перемещенных памятников. Соответствующие предложения внесли Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви, Арцахский государственный университет и частные лица. В частности, Арцахская епархия ААП предложила создать специальный парк при Степанакертском соборе Святой Богоматери, где будут размещены вывезенные хачкары и мемориалы. Меценат Парка героев Неркин Суса также выразил желание восстановить его в Степанакерте или в Мартакерте», - добавил Ованнисян, подчеркнув, что все варианты будут обсуждены в короткие сроки и этой проблеме будет дано решение.

Среди вывезенных памятников культуры особую ценность представляет хачкар XI-XII веков из церкви Святых мучеников в Агавно.

По словам замминистра, хачкар будет передан Арцахскому государственному историко-геологическому музею.