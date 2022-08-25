Президент Кыргызстана принял премьер-министра Азербайджана

В рамках рабочего визита в Кыргызстан премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ

До встречи с президентом Кыргызстана 25 августа, в рамках рабочего визита, Асадов в качестве гостя принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.