По случаю Дня независимости Арцаха в Степанакерте пройдет шествие и состоится митинг
13:14, 26 Август 2022
По случаю Дня независимости Республики Арцах все пять фракций Национального собрания Арцаха объявили о проведении 2 сентября ряда мероприятий. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Республики Арцах, 2 сентября в 17:30 все жители и гости столицы приглашаются принять участие в шествие, которое начнется от площади Свободы Степанакерта (Кольцевой). В 19:00 на площади Возрождения состоится митинг, посвященный провозглашению Республики Арцах.«Народ Арцаха верен суверенной государственности, утвержденной кровью своих детей, созданной упорным трудом и потом тысяч преданных делу арцахцев. Участвуя в митинге, мы присоединяемся к продолжающейся борьбе за свободу, демонстрируя миру наше единство, волю и решимость отстаивать свои права. Независимый Арцах - основная гарантия существования Армянского Арцаха», - говорится в сообщении НС Арцаха.
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