Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев

Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на азербайджанские СМИ, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на конференции в Шуши.

"Сегодня в Шуши нет послов Франции и США в Азербайджане. Они демонстративно проигнорировали приглашение азербайджанского правительства»,- недовольствовал Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана охарактеризовал этот шаг Франции и США как "неуважительное отношение к территориальной целостности Азербайджана", добавив, что, по мнению американской и французской сторон, конфликт еще не окончен.

Гаджиев также выступил с беспочвенными обвинениями в адрес Франции и США, отметив, что как сопредседатели Минской группы ОБСЕ эти страны «не способствовали урегулированию конфликта».

«Они тратили впустую наше время в течение 30 лет. Не приняв приглашение, они в очередной раз проигнорировали нас», - посетовал Гаджиев, отметив, что больше не будут рассылать приглашения послам Франции и США.

Ранее азербайджанские и турецкие СМИ сообщали, что около 70 членов дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане и Турции, посетили территории, перешедшие под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны, в частности, Варанду (Физули) и Шуши.