В 7-м туре ЧЕ по шахматам победу одержала только Элина Даниелян

Армянские шахматистки продолжают выступления на личном Чемпионате Европы среди женщин.

Как передает Арменпресс, партии 7-го тура состоялись на индивидуальном Чемпионате Европы по шахматам среди женщин в столице Чехии Праге. Среди представительниц Армении победу праздновала только Элина Даниелян. Мария Геворгян, Анна Саргсян и Лилит Мкртчян завершили свои матчи вничью. Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян потерпели поражение.

Сейчас Мария Геворкян имеет 5,5 очка и отстает от лидера на пол-очка. У Элины Даниелян, Лилит Мкртчян, Анны Саргсян по 5 очков.

В этом году в личном первенстве Европы принимают участие 125 шахматисток. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Чемпионат стартовал 20 августа и завершится 31 августа.