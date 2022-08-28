Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август 2022

В 7-м туре ЧЕ по шахматам победу одержала только Элина Даниелян

В 7-м туре ЧЕ по шахматам победу одержала только Элина Даниелян

Армянские  шахматистки  продолжают  выступления  на  личном  Чемпионате  Европы  среди  женщин.

Как передает Арменпресс, партии 7-го тура состоялись на индивидуальном Чемпионате Европы по шахматам среди женщин в столице Чехии Праге. Среди представительниц Армении победу праздновала только Элина Даниелян. Мария Геворгян, Анна Саргсян и Лилит Мкртчян завершили свои матчи вничью. Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян потерпели поражение.

Сейчас Мария Геворкян имеет 5,5 очка и отстает от лидера на пол-очка. У Элины Даниелян, Лилит Мкртчян, Анны Саргсян по 5 очков. 

В этом году в личном первенстве Европы принимают участие 125 шахматисток. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Чемпионат стартовал 20 августа и завершится 31 августа.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]