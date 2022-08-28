Тер-Саакян  и  Акопян  успешно  стартовали  в  шахматном  турнире  в  Дубае

Армянские шахматисты начали борьбу на турнире Dubai Open.

Как передает Арменпресс, у Армении два представителя: Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян. Оба шахматиста выиграли первый тур.

22-й шахматный турнир Dubai Open проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.