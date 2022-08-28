Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август 2022

Тер-Саакян  и  Акопян  успешно  стартовали  в  шахматном  турнире  в  Дубае

Тер-Саакян  и  Акопян  успешно  стартовали  в  шахматном  турнире  в  Дубае

Армянские шахматисты начали борьбу на турнире Dubai Open.   

Как передает Арменпресс, у Армении два представителя: Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян. Оба шахматиста выиграли первый тур.

22-й шахматный турнир Dubai Open проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]