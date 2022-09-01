Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь 2022

Серж Танкян уже в Армении

Серж Танкян уже в Армении

Известный рок-музыкант, солист группы «System of a down » Серж Танкян прибыл в Армению.

Как передает «Арменпресс», певец Севак Амроян в разделе story в Instagram  опубликовал фотографию с Сержем Танкяном со следующим комментарием: «Брат мой, добро пожаловать домой».

В Армении с 5 по 10 сентября пройдет Международный фестиваль STARMUS VI, в котором примет участие и Серж Танкян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]