Серж Танкян уже в Армении

Известный рок-музыкант, солист группы «System of a down » Серж Танкян прибыл в Армению.

Как передает «Арменпресс», певец Севак Амроян в разделе story в Instagram опубликовал фотографию с Сержем Танкяном со следующим комментарием: «Брат мой, добро пожаловать домой».

В Армении с 5 по 10 сентября пройдет Международный фестиваль STARMUS VI, в котором примет участие и Серж Танкян.