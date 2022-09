Наука и искусство взаимосвязаны: в рамках STARMUS прозвучит никогда ранее не звучавшая уникальная музыка

В рамках фестиваля STARMUS VI в Армении состоятся уникальные концерты. Прозвучит музыка, никогда ранее не звучавшая и которую не услышат снова. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил соучредитель фестиваля STARMUS VI Гарик Исраелян. Гарик Исраелян также добавил, что известные музыканты способствуют популяризации науки. В пресс-конференции принимали участие известный рок-музыкант, солист группы «System of a down» Серж Танкян, американский музыкант армянского происхождения, клавишник «Dream Theater», «Planet X» «KISS» Дерек Шеринян, английский музыкант (The Strawbs, Yes), композитор и телеведущий Рик Вейкман, английский музыкант, барабанщик музыки в стиле джаз, поп, рок Саймон Филлипс, джазовый пианист Тигран Амасян.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Для меня большая честь принимать здесь музыкантов, которые поддерживают науку. Мы считаем, что для популяризации науки необходима поддержка художественного сообщества. К STARMUS присоединилось большое количество музыкантов, поддержавших философию и идеологию фестиваля. И их количество увеличивается», - сказал Исраелян.

Соучредитель фестиваля сообщил, что фестиваль STARMUS начнется с потрясающего концерта, в котором примут участие Тигран Амасян, Дерек Шеринян и Рик Уэйкман.

5 сентября состоится концертная программа «Sonic Universe», где звезды мировой музыки представят науку посредством музык. В рамках этого мероприятия пройдет официальная церемония вручения медали Стивена Хокинга.

«В этот день также будет очень интересный концерт, мы будем сочетать разные жанры музыки, все соединим.

Все концерты STARMUS уникальны, неповторимы по стилю и сочетанию. Если вы пропустите этот STARMUS, вы больше никогда не увидите их. Речь не только о концертах, но и о выступлениях», - отметил Гарик Исраелян.

7 сентября состоится концерт, на котором выступит Брайан Мэй, соучредитель фестиваля, гитарист группы Queen. В концерте примут участие и рок-группа «Немра», Дживан Гаспарян-младший, он своим дудуком даст дань уважения Мастеру Дживану Гаспаряну.

«Ожидается прекрасный фестиваль, прекрасная программа», - добавил Гарик Исраелян.

Серж Танкян, солист группы «System of a down», впервые присоединившийся к STARMUS, сказал, что для него большая честь присоединиться к фестивалю.

«Мы с Гариком Исраеляном общаемся уже несколько лет, обсуждаем фестиваль, вместе делаем какую-то работу, познакомились в 2019 году в рамках WCIT. Гарик сказал, что хочет привезти STARMUS в Армению. Я подумал, что это фантастическая идея. Потом он позвонил и предложил мне присоединиться к фестивалю. Я согласился. Действительно замечательно видеть астрофизику, научные открытия, открытия в одном фестивале. Я очень рад, что такие фестивали организуются в Армении. В Армению приехало много замечательных художников. Я рад быть частью этой команды», - сказал Танкян.

Он также сообщил, что в рамках фестиваля он выступит в честь выдающегося армянского советского ученого, инженера-конструктора Александра Кемурджяна.

Английский музыкант (The Strawbs, Yes), композитор и телеведущий Рик Уэйкман не впервые участвует в фестивале. 10 лет назад гитарист Queen Брайан Мэй предложил ему присоединиться к STARMUS, на что Уэйкман ответил положительно.

«Я думаю, что школы в Соединенном Королевстве совершают ошибку, отделяя науку от искусства, это взаимосвязанные явления, и их никогда не следует разделять. Я считаю чрезвычайно важным, что STARMUS может сочетать в себе эти две направления. Я очень горжусь тем, что был и остаюсь частью этого фестиваля. И замечательно, что я в Армении. Пожалуйста, помогите объединить искусство и науку, потому что они составляют единое целое, а не отдельные направления», - подчеркнул Уэйкман.

Английский музыкант, джазовый, поп, рок-барабанщик Саймон Филлипс впервые в Армении и впервые участвует в STARMUS.

«Это, безусловно, самый удивительный опыт. Всегда здорово приехать в новую страну, в которой ты никогда не был. Дерек и я сотрудничали в различных проектах более 22 лет и вместе записали 9 альбомов, но ни разу не выступали вживую. Приглашение Гарика стало искрой. Мы создали очень сложное музыкальное произведение, и будет приятно сыграть эту музыку перед армянской аудиторией», - подчеркнул Филипс.

По словам джазового пианиста Тиграна Амасяна, наука и искусство предполагают соединение достаточно сложных структур.

«Меня лично вдохновляет музыка, различные другие выражения и формы искусства, я стараюсь видеть в них математику, геометрию. Я думаю, что это очень хорошая инициатива объединить искусство и науку в рамках мероприятия», - заключил Амасян.

Фестиваль науки и искусства STARMUS VI в Армении пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию первой посадки на Марс космической станции «Марс-3». Примечательно, что «Марс-3» был доставлен на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэйя, Алексея Леонова и других знаменитостей, проводится с 2011 года, он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным гитаристом Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем, став площадкой, объединившей всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов, мыслителей, деятелей науки, культуры и искусства, в рамках которой они делятся своими знаниями, опытом и последними открытиями. Их объединение вокруг одной платформы делает возможным выявление проблем нашей современности и поиски путей их решений.

В сентябре Армения примет всемирно известных астронавтов: Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, нобелевского лауреата Эдварда Мозера, Кип Торна, Эммануэля Шарпантье, ученых Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд, артистов америкаской группы Sons of Apollo, Рика Уэйкмана, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Дерека Шериняна и других всемирно известных артистов и ученых, которые посетят Армению специально для участия в фестивале.