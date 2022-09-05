В рамках фестиваля STARMUS VI НАН Армении примет лауреата Нобелевской премии Курта Вютриха

В рамках международного фестиваля науки, искусства и музыки STARMUS VI Национальная академия наук РА примет нобелевского лауреата, швейцарского химика, биофизика Курта Вютриха. Как сообщили «Арменпресс» в академии, встреча состоится 7 сентября в 11:00 в зале заседаний Президиума НАН РА. Курт Вютрих прочтет лекцию.

Курт Вютрих известен в научных кругах своими исследованиями прионов, вызывающих коровье бешенство. Прионы смертельны не только для скота, но и для людей.

Он разработал методы ядерного магнитного резонанса, позволяющие выявлять пространственную структуру биологических макромолекул. Курт Вютрих в 2002 году за это исследование был удостоен Нобелевской премии.