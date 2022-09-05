К науке посредством и искусства: лауреат Нобелевской премии Кип Торн прочел в ЕГУ лекцию

Известный американский физик, лауреат Нобелевской премии Кип Торн, находящийся в Армении в рамках фестиваля науки, искусства и музыки STARMUS VI, прочел лекцию в Ереванском государственном университете, рассказал о себе, о том, как физика стала его любовью, как привлекать людей в науку, затем говорил и на более профессиональные темы.

Как сообщает «Арменпресс», Кип Торн был в ЕГУ 5 сентября.

Фото: Айка Манукяна

Интерес к физике у ученого проявился еще в юном возрасте, живя на севере Америки, он хотел стать водителем ледокольной машины. «Мне было 8 лет, когда мама взяла меня на лекцию о Солнечной системе, и это зацепило меня. Спустя 5 лет, когда мне было 13 лет, я прочитал книгу русского физика Георгия Гамова «Один, два, три… Бесконечность», которая была о физике, физике, которая стала моей новой любовью», - рассказал Кип Торн.

По словам физика, на протяжении всей своей карьеры он всегда пытался вдохновлять других так же, как его вдохновил Гамов. Он тоже пытался привлечь людей к науке посредством искусства. Он является одним из продюсеров и сценаристов научно-фантастического фильма «Interstellar».

«Этот фильм у многих в мире вызвал интерес к науке», - заметил нобелевский лауреат.

Он работает и над вторым фильмом, и выразил надежду, что фильм будет готов в ближайшие 5 лет.

Кип Торн лекцию о космосе прочел вместе с американской художницей и фотографом Лией Халлорн. Нобелевский лауреат рассказал о черных дырах, ответил на различные вопросы аудитории: о гравитации, черных дырах, об «Interstellar» и др. На вопрос относительно концовки фильма известный физик порекомендовал прочесть его книгу «Наука о межзвездном пространстве», в которой объясняется суть фильма.

Коп Торн был удостоен Нобелевской премии в 2017 году вместе с Райнером Вайсом и Бари Баришем за их решающий вклад в исследование гравитационных волн.