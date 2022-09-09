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Председатель НС Армении принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону 

Председатель НС Армении принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону 

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 9 сентября принял директора Международного республиканского института (IRI) по евразийскому региону Стивена Никса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили повестку дня и пути развития сотрудничества между НС и Международным республиканским институтом. Подчеркнуто, что в рамках программы развития потенциала НС совместно с IRI уже проведен ряд обучающих курсов, круглых столов, слушаний.

Говоря о предстоящих программах, Стивен Никс представил Аллену Симоняну стратегические приоритеты их организации, направленные на судебные и конституционные реформы. Он передал председателю НС результаты социологического опроса, проведенного их организацией на всей территории Армении, который касался законодательной, исполнительной и других ветвей власти.


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