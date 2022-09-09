Президент Армении сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Елизаветы II

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил посольство Великобритании в Армении и сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Ваагн Хачатурян, в частности, написал: «Выражаю глубочайшие соболезнования дружественному народу и королевской семье Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в связи с кончиной Ее Величества Елизаветы II, которая своей преданностью и мудрым руководством внесла большой вклад в развитие и прогресс своей страны. В этот трудный момент утраты я разделяю горе всех вас и направляю слова утешения».