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Аронян потерпел поражение в 8-м туре Sinquefield Cup

Аронян потерпел поражение в 8-м туре Sinquefield Cup

Бывший член мужской шахматной команды Армении Левон Аронян продолжает борьбу в Sinquefield Cup.

Как передает Арменпресс, в турнире, проводимом в США, участвуют лидеры рейтинга ФИДЕ в турнире состоялись партии 8-го тура Левон Аронян соревновался с Яном Непомнящим и уступил, играя  белыми.   

Сейчас лидерами турнирной таблицы являются представитель Франции Алиреза Фиружа, Фабиану Каруана из США и выступающий под флагом ФИДЕ Ян Непомнящий. У  них по 4.5 очка. Левон Аронян на  7-м месте с 3 очками. 

В Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов, он состоит из 9 туров и призовой фонд составляет 1.4 миллиона долларов США


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