Число маршрутов транспорта в Гюмри сократится

Количество маршрутов в Гюмри уменьшится, вместо существующих 9 маршрутов будет 7. Однако это не означает, что некоторые районы города будут отрезаны: они будут обслуживаться путем расширения некоторых направлений. Как передает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения в медиа-центре «Диалог» сообщил ведущий специалист транспортного отдела мэрии Гюмри Арам Саруханян, сообщив, что в Гюмри 13 из 66 микроавтобусов, закупленных в рамках программы субсидирования, в настоящее время уже эксплуатируются. Они обслуживают один из самых загруженных маршрутов — маршрут № 25/5, соединяющий окраинный район Гюмри «Муш» с центром. Следующими, скорее всего, будут маршруты 12 и 24.

«В настоящее время новые маршрутки будут обслуживать маршруты по улицам которые находятся в относительно хорошем состоянии. Естественно, 66 машин недостаточно для обслуживания всех маршрутов. Администрация города Гюмри обратилась к правительству РА с просьбой о получении 25 новых микроавтобусов", - сказал Арам Саруханян, добавив, что в рамках проекта "Устойчивое озеленение" в Гюмри планируется привезти также 5 электробусов.

ЗАО «Гюмри автобус» было создано с целью координации работы новых микроавтобусов и обслуживания новых маршрутов города.

Арменуи Мхоян