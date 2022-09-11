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В России за сутки выявили 52 829 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 52 829 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 52 829, летальных исходов из-за ковида - на 86. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 53 486 случаев заражения и 97 смертей, всего с начала пандемии - 20 066 610 и 385 348 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 37 288 против 46 023 днем ранее, до 19 061 006.

Госпитализировали 2 185 заболевших ковидом против 3 977 днем ранее (снижение на 45,1%). Число госпитализаций увеличилось в 13 регионах и уменьшилось в 70, еще в двух ситуация не изменилась.


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