Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах в России

Экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с мониторинговой группой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выявил только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений, заявил член СПЧ Александр Брод. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов... Всего за три дня голосования выявили шесть нарушений, которые на данный момент подтверждены", - сказал Брод в ходе брифинга экспертного центра НОМ.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.