Эксклюзивное интервью бывшего командира Международной космической станции «Арменпресс»

Вы когда-нибудь задумывались, как на Международной космической станции, будучи в невесомости, астронавты моются, бреются или чистят зубы? Получается, что в условиях микрогравитации не так уж и просто отжать мокрую одежду, а для хорошего сна вовсе не понадобятся ни матрас, ни подушка. А если случилось так, что вы очутились в невесомости, расчувствовались и пустили слезу, то спешите вытереть слезы салфеткой, потому что слезные капли не будут стекать вниз, и из-за слабой гравитации превратятся в водяной шарик на глазу и помешают вам видеть.

Повседневная жизнь обитателей Международной космической станции стала доступна и видна жителям Земли благодаря канадскому астронавту, бывшему командиру Международной космической станции Крису Хэдфилду. Проведя более 160 дней в космосе, Хэдфилд, который стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос, посредством десятков видеороликов, снятых во время его трех космических миссий показал, на что похожа жизнь на околоземной орбите. Крис Хэдфилд посетил Армению для участия в фестивале STARMUS. В эксклюзивном интервью «Арменпресс» Крис Хэдфилд рассказал о космосе, о будущем космических исследований, человеческих страхах, музыке и искусстве, объединяющем людей.

Что вдохновило Вас стать космонавтом?

Прежде всего, научная фантастика. Комиксы, а затем и книги писателей-фантастов Артура Кларка, Роберта Хайнлайна и Айзека Азимова. Затем научная фантастика на телевидении, особенно «Star Trek», потом фильм «2001: Space Odyssey». Но самым главным фактором, сделавшим фантастику реальностью, были люди, которые на самом деле впервые отправились в космос. Сначала Юрий Гагарин и Алан Шепард, затем Джон Гленн и Алексей Леонов. Все это превратило фантастику в реальность. Летом 1969 года мне было около 10 лет. Именно тогда люди впервые ступили на Луну. Это стало для меня движущей силой. Я видел, как люди самоорганизуются и делают то, что до сих пор казалось фантастикой. И я подумал, что если это возможно, то и я хочу это сделать. Но в то время в Канаде не было астронавтов, у нас не было НАСА, у нас не было космического агентства. Но я подумал: все меняется, надо начинать готовиться. Итак, я решил стать астронавтом 20 июля 1969 года, в день, когда они ступили на Луну.

Каким был самый страшный момент во время космического полета?

Страшных моментов нет, просто люди иногда боятся. Моменты - это всего лишь моменты, и от нас зависит, бояться их или нет. Люди почти всегда боятся, когда они к чему-то не готовы. Если вы не готовы, значит, вы боитесь. Однако, если вы готовы, то вы не боитесь. И в данном случае происходящее не имеет значения. Это как, например, езда на велосипеде. Велосипед же не меняется, и когда вы научитесь ездить, вы перестанете бояться. Космические полеты похожи на езду на велосипеде. Если вы знаете, как, если вы учились этому, даже если это опасно, вы больше не боитесь. Шанс погибнуть во время моего первого полета на Шаттле был 1 к 38. Это в лучшем случае. Но я готовился к этому всю свою жизнь, сначала как инженер, потом как военный летчик, потом как летчик-испытатель, и годами уже как космонавт. Это было самое опасное, что я сделал в своей жизни, но со мной происходило гораздо большее, чем просто страх. Ходить в открытом космосе опасно, но в то же время это - просто прекрасно и ошеломляюще. И я предпочитаю прожить свою жизнь, будучи подготовленным, к разным вещам, чем просто бояться. Поэтому я никогда не боялся в космосе, хотя все это было действительно опасно.

Что Вы почувствовали, когда из космоса впервые увидели планету Земля?

Это очень красиво. Вы можете видеть большие пространства. Пролетая над Ереваном, можно увидеть все Альпийские горы, можно увидеть Копенгаген, Рим, Москву. И все это, окинув лишь взглядом из окна. Вы можете увидеть так много, и все это неописуемо красиво. Сначала вы видите только то, что ожидали. Вы ищете все, что может быть вам знакомо, потому что после этого пытаетесь рационализировать все остальное. Я облетел Землю около 2 650 раз. И каждый раз, облетая Землю, вы начинаете видеть все лучше и лучше. И, в конце концов, вы как бы вступаете в особые отношения с Землей. И вы действительно начинаете замечать ее красоту. Земля роскошно и неизмеримо красива. И мне так повезло, что я смог увидеть ее такой.

Куда приведет человечество освоение космоса в ближайшие десятилетия?

Мы лишь недавно отправили в космос телескоп Джеймса Уэбба, и он смотрит в прошлое. Телескоп видит то, что было за 250 миллионов лет после «большого взрыва». Нам удалось обнаружить галактику. Вы предствляете, целая галактика? Миллиарды звезд, которые образовались уже через 250 миллионов лет после «большого взрыва». И все это мы можем видеть. Поэтому, когда вы спрашиваете, куда заведет нас космическое путешествие, оно вернет нас во времени, к началу времен. Это также уведет нас за пределы глубины нашего восприятия. Поможет нам узнать, одни ли мы во Вселенной. Это единственная жизнь? Есть ли другая разумная жизнь где-нибудь еще? В настоящее время у нас нет ответов на эти вопросы. И мы не сможем ответить на эти вопросы, просто сидя на месте.

Сейчас мы проводим буровые работы на Марсе, пытаясь найти минералы. А телескоп Джеймса Уэбба действительно может анализировать атмосферы других планет. И если мы сможем найти атмосферу, показывающую промышленное производство, то вероятность разумной жизни там будет очень высока.

Все это приведет нас в бесконечное путешествие открытий. Открытие того, как все работает, и через это мы познаем и себя. Все это тоже многому научить нас о Земле. Как работает Земля как закрытая система, как «космический корабль», который заботится обо всех нас? Какова история Земли? Почему Венера так отличается? Почему Марс такой? Почему наша планета такая, какая она сегодня? И что важно для поддержания жизни на Земле здоровой? Все это за нас сделают космические полеты.

Какой совет Вы дали бы молодым людям, которые хотят заняться освоением космоса?

Я думаю, очень важно быть любознательным. И когда я говорю это, я не имею в виду любознательность двухлетнего ребенка, который все время спрашивает, что и почему. Вы должны очень много работать, чтобы найти ответ на собственное любопытство и сделать этот ответ частью своего существования. Потому что чем больше вы понимаете, тем больше у вас возможностей. Кроме того, вы начинаете лучше понимать окружающий мир. Поэтому я считаю, в первую очередь, очень важно всегда интересоваться, как все работает.

Во-вторых, нужно иметь здоровое тело, чтобы летать, и быть так далеко от больниц и врачей. Вы должны быть в состоянии сохранить свое здоровье. И это личный выбор. Вы должны выбирать, что вы едите. Выбирать, сколько упражнений вы будете делать, чтобы сохранить свое тело здоровым.

В-третьих, космические корабли очень сложны и высокотехничны, поэтому нужно понимать, как работает эта технология. Другими словами, необходимо качественное техническое образование. Учитывая развитый мир, в котором мы сейчас живем, вам - это так или иначе нужно.

И, наконец, необходимо научиться принимать решения и придерживаться их. Легко быть самодовольным и обвинять других. Между тем любой, независимо от возраста, может начать принимать решения и придерживаться их. Сейчас сентябрь, вы можете сами для себя решить делать ли в сентябре по 100 отжиманий в сентябре, или выучить пять слов на японском языке. Или же в сентябре есть ежедневно по Биг Маку. В конце сентября вы станете совсем другим человеком. Очень важно понимать, что вы можете изменить себя за месяц, просто принимая решения и придерживаясь их. Так что подумайте, что вы можете сделать со своей жизнью. И если вы хотите летать на ракетах, вам нужно уметь принимать решения и придерживаться их.

Что Вы считаете величайшим научным достижением 21 века?

Боже мой, их было так много... Я думаю, что то, как мы общаемся в интернете, является нашим самым большим достижением. Уровень обмена мыслями просто беспрецедентен в истории человечества. Темпы открытий ускоряются, потому что мы можем легко делиться своими идеями и открытиями со всем миром. Наша способность решать проблемы выше, чем когда-либо. Так что я думаю, что общение - это наше самое большое достижение этого века, потому что оно позволяет нам делать так много других вещей.

Ваше исполнение в космосе песни Дэвида Боуи «Space Oddity» просто незабываемо. Если бы вы могли спеть еще одну песню, что бы Вы спели?

В космосе я написал и записал целый музыкальный альбом. Написал песню под названием «Is Somebody Singing?» (Там кто-то поёт?). И я спел эту песню вместе с семьюстами тысячами студентов одновременно. Вы можете себе представить семьсот тысяч студентов, одновременно поющих одну и ту же песню? Это песня об идеях, о том, как стать лучше и о том, как сделать из себя то, о чем мечтаешь. Есть известная канадская музыкальная группа, я написал эту песню вместе с их вокалистом Эдом Робертсоном. Для людей это был отличный способ поделиться своими знаниями о том, что происходит. И для этого существует музыка. Музыка - еще один способ общения. Музицируя, вы можете заставить кого-то плакать или смеяться, даже не говоря с ним на одном языке. Таково искусство. Вот почему на космическом корабле я писал, исполнял и записывал музыку. Я знаю сотни песен, играю с симфоническими оркестрами, езжу на гастроли с музыкальными коллективами. Например, в прошлом месяце мы выступали в Техасе. Музыка со мной везде, даже когда я в Космосе.

Находясь на Международной космической станции, по каким земным вещам Вы скучали больше всего?

Я не проживаю свою жизнь, скучая по чему-то. Я стараюсь жить своей жизнью, обращая внимание и наслаждаясь всем тем, чего я достиг. Вы можете прожить всю свою жизнь, желая оказаться где-то в другом месте, но я думаю, что это просто сумасшедший образ жизни.

Иногда я скучаю по людям, особенно по тем, кто умер молодым... Я скучаю по некоторым людям, я бы хотел, чтобы они были еще здесь. Но я ничего не пропускаю. Конечно, на космическом корабле вы не найдете всего, что хотите, но вы не тратите время впустую, желая оказаться где-то еще или что-то упустить. У вас есть еда, вода, воздух. Земля проходит мимо вас каждые 92 минуты, вы невесомы, вы делаете сотни опытов... А если смотреть на это по-другому, вы в Космосе. Я не тратил времени зря.

Интервью вела Аракс Касян

Фото: Айка Манукяна