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На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению: МО

На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению: МО

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 04:00 продолжает оставаться крайне напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. 

По его словам, перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается с неослабевающей интенсивностью.

«Противник продолжает применять артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберное огнестрельное оружие. Обстреливается как военная, так и гражданская инфраструктура.

На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению. Позиционные бои продолжаются», - сказал он, добавив, что ВС Армении дают адекватный ответ противнику и полностью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

Данные о потерях армянской стороны уточняются.


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