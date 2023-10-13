Культурный геноцид в Нагорном Карабахе неизбежен: статья в Time

В американском журнале «Time» опубликована статья, в которой говорится о культурном геноциде в Нагорном Карабахе. Автор статьи «Каков культурный геноцид для армян Нагорного Карабаха» профессор Гарвардского университета Кристина Маранци считает это неизбежным, учитывая судьбу армянского культурного наследия в Нахиджеване, оказавшемся под властью Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», автор напоминает о перебитых хачкарах Джуги, о сносе церкви Пресвятой Богородицы в Джебраиле, уничтожении правительством Азербайджана армянского кладбища в селе Мец Тагер и об обстреле собора Сурб Казанчецоц в Шуши.

«Уничтожение присутствия армянской жизни в Арцахе на протяжении тысячелетий стало возможным из-за бездействия и кажущегося безразличия тех людей, которые могли это предотвратить. США и Евросоюз громко кричат о правах человека для всех людей, но ничего не сделали в течение девяти месяцев, пока народ Арцаха был лишен еды, лекарств, топлива и других жизненно важных предметов. Они не сделали ничего для выполнения постановления Международного суда, который потребовал от Азербайджана прекращения блокады еще в феврале 2023 года. Это бездействие явно подтолкнуло Азербайджан к нападению, точно так же, как оно побудило бы и других сделать то же самое и в других местах», - написала профессор Гарвардского университета.

Кристина Маранци предупреждает, что выводы следует делать из истории. Этнические чистки обычно сопровождаются различными видами уничтожения культурных ценностей - от вандализма до полного сноса. По словам Маранци, менее известные небольшие церкви и памятники будут сравнены с землей, а более известные, такие как памятники средневековой армянской архитектуры в Дадиванке или в Гандзасаре, будут переделаны. Автор напоминает, что Азербайджан уже пытался представить их как «монастыри кавказских агванов». Она считает, что со многих памятников будут стерты армянские надписи.

Кристина Маранци напоминает и о Геноциде армян в Османской империи в 1915 год, после которого был и культурный геноцид.

«Сейчас настало время миру защитить армянскую культуру, оставшуюся в Нагорном Карабахе. Если это не будет сделано, то какая культура станет следующей?», - вопрошает профессор Гарвардского университета Кристина Маранци.