Израильские военные обстреляли аэропорт сирийского Алеппо

Израильские военные обстреляли международный аэропорт сирийского города Алеппо, сообщают в ночь на 15 октября арабские СМИ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Interfax, по их данным, удары вывели из строя взлетно-посадочную полосу. За несколько часов до этого сирийские специалисты завершили ее ремонт после другой израильской атаки ранее на этой неделе.

Израильские СМИ пишут, что обстрел аэропорта последовал вскоре после пусков ракет по Израилю с сирийской территории.

Израиль в настоящее время проводит военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа. На такой шаг военные пошли после того, как 7 октября юг Израиля атаковало движение ХАМАС. Эти события привели к росту напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.