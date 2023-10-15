В ожидании мира, дома и работы… из Мартакерта до Армении семья с 6 детьми добралась на «Урале»

Лусик Карапетян со своими шестью несовершеннолетними детьми и мужем уже 5-й день как временно живут в лагере «Агаджанян» в деревне Торос. Проблема пристанища и еды решается, но о предстоящих программах пока трудно говорить.

Лия, Луиза, Лилия, Лианна, Гаяне, Нвер... Старшей 11 лет, младшему – всего год. Они из Мартакерта. Старшие дети с ужасом вспоминают азербайджанские атаки.

«Я собрала детей и спряталась в убежище. Мы оставались в укрытии несколько дней. Мы уже привыкли за девять месяцев блокады жить без хлеба, сами голодали, а младшему – Нверу, давали сладкую воду вместо молока в течение четырех дней… И даже здесь, в Шираке, при любом шуме дети кричат ​​от страха и пытаются спрятаться…», - рассказывает Лусик.

После укрытия семья была доставлена в больницу, многие жители их общины были там, а затем они опять спрятались в убежище.

«Мы с детьми и мужем, и еще несколько семей, приехали в Армению — несколько семей в армейском «Урале». С собой взяли только документы. По дороге азербайджанцы размахивали своим флагом, смеялись, фотографировали…», - рассказала Арменпресс Лусик, исключая возможность вернуться в Арцах. Нет, жить с турком невозможно…

В 2020 году все было иначе, в то время они знали, что возвращение будет обязательно, но теперь нет. У них нет знакомых и родственников в Армении, но они потрясены, с каким радушием встречали их здесь.

Единственное желание - это мир. «Я видела 4 войны, пусть мои дети не увидят такого», - сказала женщина.

Молодая женщина хочет мира, дома и работы, муж - военный, но теперь готов выполнять любую работу. Если удастся устроить детей в детский сад, она поможет своему мужу – они справятся. Пособие и зарплату мужа не получают уже больше месяца, равно как и единовременное пособие – обещанные 100 000 драм.

Сейчас в Торосе живут более 90 человек из Арцаха.

Арменуи Мхоян