Премию Европарламента имени Сахарова получат защитники прав женщин в Иране

Погибшая в Иране в 2022 году активистка Махса Амини и движение за свободу иранских женщин Women Life Freedom стали лауреатами премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова за 2023 год. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола в соцсети X.

"Эти смелые женщины, мужчины, молодежь вдохновили мир своей борьбой за равенство, свободу и достоинство", - написала глава ЕП.

Торжественное награждение состоится 13 декабря на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль в поддержке протестующих и желании дестабилизировать ситуацию.