Литва подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении: Шимоните

Литва подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с премьер-министром Армении в Ереване.

“Наши страны уже давно связывают дружественные связи. И нас объединяет схожий исторический опыт, опыт репрессий, борьбы за независимость, выбора демократии и ее приверженности”, - заявила премьер-министр Литвы.

Шимоните подчеркнула, что гордится тем, что Литва стала первым государством, признавшим независимость Армении в 1991 году.

“И я рада быть здесь сегодня и подтверждаю поддержку Литвой суверенитету и территориальной целостности Армении, а также приверженности вашего правительства продолжению строительства демократической, реформированной Армении”, - сказала премьер-министр Литвы.