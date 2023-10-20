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Помощник госсекретаря США встретился в Баку с Ильхамом Алиевым

Помощник госсекретаря США встретился в Баку с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября принял помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хака.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.


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