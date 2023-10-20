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Алиев и представитель Госдепартамента США обсудили и вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений

Алиев и представитель Госдепартамента США обсудили и вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений

На встрече президента Азербайджана с госсекретарем США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком 20 октября среди прочих вопросов обсуждался и вопрос мира и стабильности в регионе и урегулирования отношений между Арменией и Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.


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