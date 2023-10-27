Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром культуры Франции Римой Абдул-Малак

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром культуры Франции Римой Абдул-Малак.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит г-жи Абдул-Малак в Армению и подчеркнул высокий уровень и интенсивный характер армяно-французских отношений. Премьер-министр добавил, что правительство Армении придает важность последовательному развитию и укреплению сотрудничества с Францией во всех направлениях, в том числе в сфере культуры. Премьер-министр отметил, что визит французского министра имеет насыщенную повестку дня, и выразил уверенность, что в рамках визита будут намечены различные проекты, которые будут успешно реализованы.

Рима Абдул-Малак добавила, что в возглавляемую ею делегацию входит группа деятелей культуры, а цель визита - придать новый импульс двустороннему взаимодействию в различных отраслях культуры, в частности, в сферах сохранения культурного наследия, музыки, кино и т.д. По словам министра, с армянскими партнерами обсуждаются конкретные программы, и в ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги по их реализации.

Были обсуждены вопросы защиты армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе. Была подчеркнута важность реализации необходимых шагов со стороны международного сообщества и ЮНЕСКО в этом направлении.