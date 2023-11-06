Члены фракции “Честь имею” провели встречу с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ 

Руководитель фракции “Честь имею” НС Армении Айк Мамиджанян и депутат фракции Тагуи Товмасян 6 ноября встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по армянским вопросам Киммо Кильюнен и Борианой Аберг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, депутаты обратили внимание содокладчиков на геноцидальные действия властей Азербайджана против наших соотечественников, необходимость обеспечения статуса, убежища, работы и другие потребности вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также проблемы армянских военнопленных и пропавших без вести лиц, которые еще удерживаются в Баку.

На встрече члены фракции “Честь имею” также коснулись, по их заверению, нарушений демократических ценностей в Армении, случаев использования уголовных дел в качестве инструмента для подавления оппозиции, в частности, арестов вице-председателя РПА Армена Ашотяна, Нарека Маляна, Татев Вирабян и еще около пяти десятков, по их определению, политзаключенных.